Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Telegram-канал WarGonzo рассказал, как военнослужащий ВСУ с позывным «Скуби» обманул оператора беспилотника ВСУ и заставил его сбрасывать бомбы на украинских военных.

Штурмовой батальон «Лавина» 132-й бригады ВС РФ получил задачу закрепиться на окраине населенного пункта Новокалиново. Группа бойцов быстро выбила боевиков противника из первого домика, после чего уничтожила коптеры ВСУ, отслеживающие ситуацию в поселке.

Затем, избавившись от наблюдения, военнослужащие начали выбивать солдат ВСУ и из других домов. Противник пустился в бегство и окончательно дезориентировал оператора ударного БПЛА. Тот запутался и начал сбрасывать взрывные устройства на головы своих сослуживцев.

В результате удалось уничтожить почти целое подразделение, применив хитрость и военную смекалку.