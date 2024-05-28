Telegram-канал WarGonzo рассказал, как военнослужащий ВСУ с позывным «Скуби» обманул оператора беспилотника ВСУ и заставил его сбрасывать бомбы на украинских военных.

Штурмовой батальон «Лавина» 132-й бригады ВС РФ получил задачу закрепиться на окраине населенного пункта Новокалиново. Группа бойцов быстро выбила боевиков противника из первого домика, после чего уничтожила коптеры ВСУ, отслеживающие ситуацию в поселке.

Затем, избавившись от наблюдения, военнослужащие начали выбивать солдат ВСУ и из других домов. Противник пустился в бегство и окончательно дезориентировал оператора ударного БПЛА. Тот запутался и начал сбрасывать взрывные устройства на головы своих сослуживцев.

В результате удалось уничтожить почти целое подразделение, применив хитрость и военную смекалку.