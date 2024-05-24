Украинская 110-я механизированная бригада заявила, что сбила российский штурмовик Су-25 и опубликовала видеозапись этого эпизода. Однако журналисты Business Insider уверены, что картинка является фрагментом компьютерной игры.

На записи два самолета на большой скорости летят над полем, после чего один из них получает повреждения и падает вниз. Перед падением над обоими штурмовиками появляется облачко размытого дыма. Авторы публикации уловили в этом видео схожесть с играми War Thunder либо Arma 3, в которых есть истребители Су-25.

Они подчеркнули, что в 110-й бригаде не утверждали, что видео является подлинным, поэтому оно вполне может использоваться лишь как иллюстрация боя. Однако это уже не первый случай, когда ВСУ пытаются выдавать картинки и записи из компьютерных игр за реальность.