ВСУ 24 мая атаковали два жилых массива на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате повреждены дома местных жителей, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Утром удар украинскими беспилотниками был нанесен по частному дому в населенном пункте Днепряны, что в Новокаховском городском округе. Это спровоцировало возгорание, но к счастью, обошлось без пострадавших.

Позже очередная атака дронов завершилась попаданием по жилому дому в самой Новой Каховке. Сальдо отмечает, что в этом случае пострадавших тоже не было. Однако подобные действия ВСУ можно расценивать как террор, так как никакого военного смысла в обеих ударах нет. Они осознанно наносились по жилым кварталам, где отсутствуют какие-либо объекты ВС РФ.