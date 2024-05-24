Украинским военнопленным пришлось в экстренном порядке рыть «лисьи норы» в окопах, чтобы выжить под ударами своих же танков, рассказал ТАСС командир арктических штурмовиков с позывным «Олчей».

Пятеро военнослужащих попали в плен после успешного захвата российскими военными крупного укрепрайона ВСУ в промзоне под Урожайным. Однако украинские боевики решили уничтожить своих сослуживцев. Они открыли по ним огонь из танков.

Чтобы спастись, пленные начали рыть «лисьи норы», являющиеся достаточно эффективной дополнительной защитой в окопах.

Военнопленный Олег Ильченко, который был в числе этих бойцов, рассказал, что после одного из ударов из танка на них обвалилась бетонная плита. Она зажала ему ногу, но остальных не задела. После того, как российские штурмовики отбили танковую атаку, они помогли пленным выбраться из-под плиты.

Ильченко также подтвердил, что это был именно украинский танк. Также он отметил, что объяснить действия командования ВСУ, отдавшего приказ стрелять по своим, понять не в состоянии.