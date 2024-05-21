Российскими силами был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Волчанск В Харьковской области. ВС РФ нанесли удар объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Ударом ОДАБ-1500 группировки “Север” уничтожена база ВСУ в Волчанске», – сообщили авторы поста, добавив, что после прилета авиабомбы произошел мощный взрыв.

В результате нанесенного удара у противника не осталось шансов на выживание. ОДАБ-1500 полностью разрушает здания и другие объекты, куда был нанесен удар. Во время достижения цели авиабомба раскрывается, распыляя горючий аэрозоль, подрывающий все вокруг в один миг. Из-за объемной детонации выжигается все вокруг, а взрывчатая смеь способна проинкать вов се щели, даже в бункеры и подвалы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили противника из здания Волчанского районного суда, расположенного в центре города. Один из российских бойцов сфотографировался с вывеской судебного учреждения.