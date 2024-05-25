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Под Липцами в Харьковской области ВСУ готовили контрнаступление, но российские военные сорвали планы противника. Об этом рассказал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что Киев стянул к Липцам достаточно серьезные силы, а также пригнал бронетехнику. Однако ВС РФ нанесли три мощных удара из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Это вынудило противника передумать переходить в контрнаступление.

На этом направлении в данный момент продолжаются упорные боевые действия. ВСУ постоянно перебрасывает новые силы на Харьковское направление. Ранее сообщалось, что для этого он вынужден оголять другие участки фронта, создавая серьезные проблемы с обороной Часова Яра в ДНР.

В северной части поселка Липцы располагаются стратегически важные высоты, поэтому Киев пытается всеми силами удержать над ними контроль.