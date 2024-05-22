В распоряжении российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции появились модернизированные дроны «Пиранья». Они оснащены передовой мультичастотной системой, позволяющей уклоняться от воздействия вражеской РЭБ, рассказало издание «Известия».

Директор «Симбирского Конструкторского Бюро» (СКБ) по связям с общественностью показал боевую работу дронов. Он обратил внимание, что на одних записях передаваемая дроном картинка идеально чистая, а на других появляется рябь. Причем это не дефект камеры, а хороший знак.

Все дело в том, что в районе, откуда появляется такая картинка, раньше вообще не летали российские дроны. ВСУ используют там большое количество средств радиоэлектронной борьбы. Однако обновленную «Пиранью» они заглушить не в состоянии.

«Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель. Поэтому такая картинка, даже рябящая – это отлично», – рассказал источник.

Несмотря на активное использование противником систем РЭБ, «Пиранья» уже помогла обнаружить и уничтожить расчет противотанкового гранатомета РПГ-9, склад с боеприпасами, хорошо замаскированную минометную позицию, а также БПМ «Мардер» немецкого и бронеавтомобиль «Хаммер» американского производства. При этом последний был оснащен ракетной установкой.