В Краснодарском крае украинские БПЛА атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил директор по комплексной безопасности группы компании «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, вражеские дроны несли в заряде поражающие элементы, состоящие из множества стальных шариков.

«В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков», – отметил Труднев.

Он также подчеркнул, что на данный момент Славянский нефтеперерабатывающий завод временно приостановил свою работу. На предприятии проводятся все необходимые следственные мероприятия, в том числе оценивается нанесенный ущерб от атаки вражескими дронами.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая на территорию Славянского НПЗ в Краснодарском крае упали 6 единиц вражеских БПЛА. Кроме того, о звуках взрывов сообщалось в районе старого кладбища и хуторе Трудобеликовском.