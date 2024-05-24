ВСУ могут предпринимать попытки отвлечь внимание России от Харьковского направления, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью порталу News.ru.

К примеру, украинская армия может устроить новые провокации на границах с Россией, а также в Запорожской или Херсонской областях. Не исключено, что будут «волчьи укусы» в районе атомной электростанции в Энергодаре. Однако отвлечь ВС РФ от Харьковского направления у противника точно не получится.

На границу с Брянской или Курской областями ВСУ лезть больше не рискнуть, там создана непроходимая оборона, которая быстро отбросит назад любые диверсионные группы.

Также Матвийчук прокомментировал очередное появление украинских беспилотников над Татарстаном и назвал это пиар-акцией. На территории республики находятся крупные промышленные предприятия, поэтому Киев демонстрирует, что он якобы способен угрожать таким регионам и атаковать дронами с большой дистанции.