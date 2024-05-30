ВСУ отчаянно сопротивляются в Волчанске, однако им не удастся удержать город, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

Он отметил, что ВС РФ берут город в окружение с трех сторон, что создаст Киеву серьезные проблемы. Из-за этого ВСУ придется отходить к населенному пункту Печенеги.

По данным Telegram-канала WarGonzo, самые ожесточенные бои идут в центре Волчанска. Кроме того, ВСУ пытаются удерживать оборону на северных подступах к населенному пункту Липцы.

Украинские подразделения несколько раз пытались перейти в контрнаступление под Волчанском, однако ВС РФ не только срывали эти попытки, но и сами продвигались вперед. Если город будет взят в клещи, Киеву придется его сдавать.