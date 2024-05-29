Военный корреспондент Евгений Поддубный был в машине вместе с получившим ранение оператором Александром Пушиным и своим коллегой Александром Коцем, когда она подорвалась на мине. Он рассказал подробности о происшествии.

По его словам, два Александра находились в кабине багги, а сам он сидел в кузове. Внезапно машина буквально подлетела в воздух, нарвавшись на мину.

«Саша Коц собранно сказал, что Пушин — 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет», – рассказал Поддубный.

Также он отметил, что оператор сам уехал на багги в пункт эвакуации, а он и Коц вышли из машины. По пути к месту назначения они постоянно оглядывались по сторонам и шли достаточно быстро, чтобы не попасть под удары дронов ВСУ.