Россия задействует для удара по Украине ядерное оружие только в случае появления угрозы национальной безопасности страны. При этом ключевыми целями станут объекты логистики, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он рассказал порталу News.ru, что под удары попадут тоннели и мосты, ж/д разъезды и переезды, тепловые и гидростанции, подстанции, релейные станции, объекты критической инфраструктуры.

«Конечно, это военные объекты: аэродромы, площадки базирования, ангары укрытия, цеха сборки-ремонта, линии выпуска техники и боеприпасов, объекты системы управления войсками и государством: элементы связи, передачи связи, ретрансляционные вышки, телестудии, радиостудии — это все может быть объектами поражения», — отметил Матвийчук.

При этом он предположил, что на использование Россией ядерного оружия Запад может ответить ударами по территории РФ, что приведет к глобальному противостоянию.