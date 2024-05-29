Внучка народной артистки СССР Софии Ротару София Евдокименко уже не скрывает свои отношения с миллиардером из США Максом Лернером. 22-летняя модель решила опубликовать на своей страничке в социальной сети совместный снимок с избранником. Фото София подписала очень кратко: «Моменты мая».

Макс Лернер не является публичным человеком. Он наследник очень богатой американской семьи. У него отличное образования и высокопоставленная должность.

София Евдокименко переехала в США более пяти лет назад. Внучка знаменитой певицы поселилась в Нью-Йорке. Она долго держала в секрете имя своего молодого человека, но затем решила дать огласку своей личной жизни, опубликовав совместный с Максом снимок в социальной сети.

Ранее Евдокименко встречалась с IT-магнатом Денисом Ждановым. Пара часто выкладывала совместные снимки в социальных сетях. Однако в 2023 году стало известно об их разрыве. Пара отписалась друг от друга в соцсетях и удалила совместные снимки.