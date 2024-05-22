Амбициозный и дорогостоящий проект для нужно военно-морских сил США по созданию уникального воздушного судна, совмещающего в себе свойства самолета и вертолета, конвертоплан V-22 Osprey снова испытывает проблемы. Малая дальность автономного полета не позволяет ВМС США использовать воздушное судно на авианосцах. Об этом в своем материале сообщает портал The WARZONE.

«Текущие задания для конвертоплана CMV-22 ограничены полетами, которые находятся в пределах 30 минут от подходящего запасного аэродрома. Данная особенность делает невозможным использование конвертопланов для поддержки авианосцев после того, как они покинули порт базирования», – сообщает подкомитет палаты представителей США по морским и экспедиционным силам.

Американские конгрессмены обеспокоены тем, что военные конвертопланы не способны выполнять свои прямые обязанности, а именно доставлять важные грузы и персонал на авианосцы и другие военные корабли сопровождения. В настоящий момент конвертопланы могут совершать полеты продолжительностью не более получаса.