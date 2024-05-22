Позиции ВС Украины в окрестностях населенного пункта Липцы на Харьковском направлении были уничтожены планирующей авиабомбой ФАБ-3000. Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов, освещающих события в зоне проведения специальной военной операции.

ФАБ-3000 представляет собой фугасную авиабомбу весом в 3 тонны, из которых 1200 килограмм приходится на взрывчатое вещество. Бомба была разработана в далеком 1946 году советскими инженерами для уничтожения хорошо укрепленных позиций противника, мостов, заводов и больших военных складов.

В конце 2022 года в России было возобновлено серийное производство ФАБ-3000 на мощностях оборонного предприятия «Арсенал 53», расположенного в поселке Юганец в Нижегородской области. Данное решение было принято руководством Минобороны после успешного опыта применения авиабомб ФАБ-1500 с универсальным модулем коррекции и планирования в зоне СВО.

По словам блогера Юрия Подоляки, использование на фронте российской авиацией ФАБ-1500 вызвало настоящий ужас в рядах ВСУ. Поэтому массовое применение ФАБ-3000 поможет обратить ВСУ в бегство намного быстрее.