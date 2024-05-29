Российские бомбардировщики уничтожили пункт временной дислокации украинских сил в населенном пункте Великая Новоселка. Бойцы 11-й армии группировки «Восток» осуществили удар по противнику фугасной бомбой. Соответствующая видеозапись появилась в российских Телеграм-каналах, освещающих события в зоне СВО.

На кадрах можно увидеть рухнувшее в результате удара российских сил здание, в котором находились украинские военные. В небе виднелся густой клубень дыма от возникшего пожара. О судьбе украинских боевиков, находящихся на военном объекте, можно лишь догадываться. И учитывая характер взрыва, вряд ли кто из них остался в живых.

Российская армия активно использует в зоне проведения спецоперации фугасные бомбы с унифицированным модулем планирования. Они сбрасываются на довольно большом расстоянии и точно попадают в цель, так как оснащены помехоустойчивыми приемниками спутниковых сигналов «Комета».