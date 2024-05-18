В результате удара ВС РФ по украинскому военному аэродрому в Григорьевке Днепропетровской области ликвидирован старший лейтенант Александр Атасов.

Отмечается, что он был одной из приоритетных целей для российских войск, так как служил в Воздушных силах Украины. Боевик родился в Кировоградской области в 1995 году.

Служил он в составе 11-й отдельной бригаде армейской авиации на должности инженера. В его задачи входило обслуживание вертолетов Ми-8.

ВС РФ уничтожают военнослужащих Воздушных сил Украины в приоритетном порядке, чтобы окончательно очистить небо страны от боевых самолетов и вертолетов противника.

Уточняется, что Атасов был ликвидирован еще 11 мая, Киев официально подтвердил его уничтожение.