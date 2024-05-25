В жилом секторе населенного пункта Константиновка представители пророссийского подполья «Дозор» обнаружили грузинских наемников. Уточняется, что все они ранее работали в полиции Грузии.

Источник рассказал агентству ТАСС, что «солдаты удачи» не скрывают своего присутствия в жилом квартале, что существенно отличает их от боевиков ВСУ. Украинские военные в крупных населенных пунктах обычно выявляются у госпиталей, на блокпостах или на марше.

Места своего размещения они тщательно скрывают, чтобы исключить прилеты ракет или снарядов.

По информации от Минобороны РФ, на данный момент ликвидировано более шести тысяч иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне украинских ВС.