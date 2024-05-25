У берегов японского острова Окинава была обнаружена американская подводная лодка USS Harder, затопленная еще в 1944 году. Такую информацию сообщил археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC). Уточняется, что судно получило повреждение в боевой рубке. В остальном, оно оказалось целым.

Подводная лодка была обнаружена в Южно-Китайском море у берегов Окинавы на глубине 1140 метров. Ее идентифицировали специалисты, работающие в рамках проекта «Lost 52», посвященного поиску 52 затонувших подлодок США во времена Второй мировой.

Представители NHHC отметили, что специалистам проекта «Lost 52» удалось собрать качественные данные для идентификации подлодки. А так как судно сохранилось достаточно хорошо, то эти данные дают возможность официально заявить об обнаружении подлодки USS Harder.