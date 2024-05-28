Член Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал в своем Телеграм-канале пост о провале «саммита мира» по Украине, который должен состояться 15-16 июня в Швейцарии. Причина заключается в отказе глав многих стран присутствовать на встрече.

По информации Пушкова, организаторы саммита пригласили представителей 160-ти стран, однако приняли приглашение только 70 государств. Он подчеркнул, что представители Китая, Бразилии и даже США не поедут на саммит.

Пушков заявил, что отказ более половины приглашенных государств прибыть на встречу, означает их несогласие следовать западному подходу по решению украинского вопроса.

«С точки зрения изначального замысла – это уже фиаско», – подчеркнул сенатор.

Напомним, 26 мая украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к лидеру Китая Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену с просьбой поддержать «саммит мира» по Украине в Швейцарии и приехать на встречу 15-16 июня.