Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, что в новом учебном году в 17 школах региона появятся классы по изучению управления беспилотными летательными аппаратами. А в Архангельском политехническом техникуме будет открыт центр практичсекой подготовки по БПЛА и профильные секции.

Отмечается, что для подготовки и технического оснащения соответствующих помещений было выделено 335 миллионов рублей. Из данной суммы 55 миллионов предусмотрено на ремонт специализированных аудиторий. А 280 миллионов будут затрачены на приобретение технического оснащения.

«На эти средства приобретем БПЛА и мебель, разработаем полетные зоны, установим сейфы, интерактивное и ремонтное оборудование», – сообщил Цыбульский.

По словам главы региона, в 2024 году управлению и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов обучат 540 человек.

Ранее в Архангельской области была открыта школа по обучению управлению дронами. В учебном заведении могут также обучаться и военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО.