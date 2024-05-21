В Сети появились видеокадры работы российских лучников в зоне проведения специальной военной операции. На видео можно рассмотреть, как российский военнослужащий ведет стрельбу из тактического лука стрелой, несущей на себе заряд со взрывчаткой. Подрыв цели происходит в 10 метрах от стрелка.

Отмечается, что российским спецназом еще до начала спецоперации проводилось тестирование различных образцов оружия, включая луки и арбалеты. Однако бойцы отмечают, что все-таки более удобным является привычное оружие, а средневековые, пусть и модернизированные, виды оружия в зоне боевых действий не очень удобны в применении.

«Лук и арбалет – даже современные, пластиковые и складные, – довольно громоздки, при этом обладают небольшой дальностью и мощностью», – рассказал российский боец с позывным «Лис».

По его словам, стрела не сможет нести на себе большой заряд, так как не попадет тогда в цель. А для скрытой нейтрализации противника на близком расстоянии можно использовать нож или саперную лопатку, так как это оружие более удобно в применении.