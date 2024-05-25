Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают уничтожать выявленные позиции и места временно дислокации украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Авторы Телеграм-канала VOINDV опубликовали кадры прилета по позициям ВСУ объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ).

На Запорожском направлении российские штурмовики приближаются к населенному пункту Гуляйполе, находящимся под контролем Вооруженных сил Украины. Противник использует город, как перевалочную базу для накопления резервов и снабжения передовых частей на фронте.

Российский разведывательный беспилотник обнаружил пункт временной дислокации украинских боевиков в Гуляйполе. После чего было принято решение об его уничтожении ОДАБ-1500. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как в уцелевшее крыло здания местного Дома культуры прилетает российская авиабомба. После прилета на место приехали экстренные службы для эвакуации погибших и раненых военнослужащих украинской армии.