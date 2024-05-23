Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать при штурме Волчанска ТОС-1А «Солнцепек» и минометы 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм. Соответствующие кадры боевой работы российской армии при штурме города были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы группировки “Север” постепенно выдавливают ВСУ с улиц Волчанска. Основные силы украинской армии обосновались в многоэтажках в центре города по улице Гоголя», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Поскольку штурм многоквартирных домов в лоб повлечет за собой большое количество ненужных жертв, командованием ВС РФ было принято решение использовать для уничтожения позиций противника в данном районе тяжелых 240-мм минометов «Тюльпан» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Российские артиллеристы также уничтожают выявленные позиции ВСУ в лесном массиве, расположенном под Волчанском. Укрепрайоны украинской армии уничтожаются реактивными системами залпового огня «Град».