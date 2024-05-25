В одесской Аркадии произошло массовое побоище между военнослужащими ВСУ и гражданскими, сообщил киевский портал «Страна.ua». На данный момент причины потасовки еще не выяснены.

Издание опубликовало видеозапись, на кадрах которой видно, что драка была достаточно серьезной. При этом военные оказались в меньшинстве, участвующих в побоище гражданских было значительно больше. Были и те, кто пытался разнимать дерущихся, но традиционно получал больше всех.

Если рассуждать о причинах, это может быть недовольство военных тем, что мирное население продолжает спокойно посещать ночные клубы в курортном районе Аркадия, развлекаться. Также не исключен вариант с попыткой военкомов выявить военнообязанных и отправить их на фронт.

Впрочем, стоит дождаться официальной информации, которая все расставит по местам.