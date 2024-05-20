Постоялец отеля The Venetian Resort в американском Лас-Вегасе подал на заведение в суд. Все дело в том, что во время проживания в этой гостинице мужчина стал жертвой скорпиона, укусившего его за мошонку.

Истец побывал в Лас-Вегасе зимой. Он вместе с семьей приехал на отдых из Южной Калифорнии. В одну из ночей он почувствовал резкую боль в паху и вышел в ванную, чтобы разобраться, в чем дело. Выяснилось, что в трусах мужчины затаился скорпион. При этом он успел несколько раз ужалить свою жертву.

Мужчина сфотографировал скорпиона и обратился в суд. Он отметил, что при влажной погоде аризонский вид насекомого часто встречается в Лас-Вегасе, но отель ничего не делает, чтобы решить проблему. Руководство заведения все отрицает и не считает себя виновным.

По словам мужчины, он заплатил за номер по 400 долларов за ночь, а также оплатил все услуги, которые предоставлялись дополнительно. Но в отеле даже не извинились за неприятный инцидент.