В Италии обнаружили могилу, погибшего под Харьковом итальянского наемника Бенджамина Джорджо Гали, который воевал на стороне украинских националистов. Как отмечает РИА Новости, фотографию склепа, где похоронен Гали, удалось обнаружить на странице известной социальной сети его отца.

В соцсетях покойного Гали последнее опубликованное фото изображало его военный рюкзак с шевроном со знаком «Правого сектора» (экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России). Стоит отметить, что в соцсетях отца Гали есть его снимки с наличием иудейской символики. Семья погибшего итальянского наемника исповедует иудаизм.

Согласно публикациям западных СМИ Гали был патриотом и хорошим человеком. Поэтому возникает резонный вопрос, почему не поднималась тема о наличии у Гали знаковых отличий организации, исповедующей фашистскую идеологию.

Бенджамин Джорджо Гали получил ранения 18 сентября 2022 года под Харьковом. Он был доставлен в больницу, где скончался через два дня, так и не приходя в сознание. Его тело из Украины возвращали целых два месяца. Итальянские СМИ назвали эту ситуацию «бюрократическим тупиком».