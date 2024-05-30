В ночь на 30 мая мощные взрывы гремели в Хмельницкой области на Украине. Киевский телеканал «Общественное» не уточнил точное место атаки, но отметил, что удары наносились дважды в течение ночи. Сперва дронами-камикадзе, а затем и ракетами.

Мониторинговые Telegram-каналы уточняют, что взрывы звучали в Староконстантинове. Там располагается военный аэродром ВСУ, который сперва использовался для носителей британских и французских ракет, а затем подготавливался к приему истребителей F-16.

Серия взрывов прозвучала также в Харькове, где, по словам мэра Игоря Терехова, под удар попал объект критической инфраструктуры. Дроны-камикадзе «Герань» атаковали также Одесскую область, но подробностей пока нет.

Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога.