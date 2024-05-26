Склад с ракетами ATACMS производства США мог попасть под удар российских войск в ночь на 26 мая, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что объект располагался в городе Павлоград Днепропетровской области. Местные жители сообщили, что около часу ночи там было зафиксировано два прилета. После этого начался настоящий «фейерверк», сопровождающийся взрывами множественных детонаций.

Точно неизвестно, действительно ли на складе находились американские ракеты ATACMS. Но местные подпольщики утверждали, что туда привезли три грузовика с боеприпасами, очень похожими на это дальнобойное вооружение.

Ранее также стало известно о поражении аэродрома и полигона в Староконстантинове Хмельницкой области и подстанции в населенном пункте Константинов.