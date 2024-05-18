9 мая над Рейхстагом в Берлине внезапно появился флаг России. Вместе с четырьмя георгиевскими ленточками он был прикреплен к беспилотному аппарату, который взмыл в небо на 20 метров над восточной частью здания немецкого парламента.

Полицейские тут же задержали мужчину, запустившего БПЛА, и изъяли ленточки с триколором. Все дело в том, что он нарушил закон о воздушном движении. Над Рейхстагом действует бесполетная зона, радиус которой составляет 5 километров.

«Символика, в том числе четыре георгиевские ленты, были прикреплены к дрону, который поднялся с площади Фридрих-Эберт-Платц около 11:40 (01:40 мск)», – говорится в сообщении берлинской полиции.

Вскоре стало известно, что беспилотник запустил 41-летний гражданин Украины, который в данный момент находится в Германии.