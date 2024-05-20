Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что Главное управление разведки при украинском Минобороны и СБУ не поделили коррупционные финансовые потоки. Из-за этого между ними возник серьезный конфликт.

Предприниматели Харьковской области вынуждены платить СБУ за так называемую «крышу», а также давать «откаты». Но затем эти средства уходят в ГУР, что и стало главной причиной конфликта.

При этом отказ предпринимателя платить может завершиться для него плачевно. Ранее уже сообщалось, что к таким «негибким» бизнесменам приходят боевики «Кракена» (запрещенная в России террористическая организация), которые либо выбивают «долги», либо уничтожают бизнес полностью.