Российские военнослужащие взяли в плен украинского бойца, который был отправлен на фронт сразу же после принудительной мобилизации. Солдат самостоятельно сдался, когда ВС России зашли на украинскую позицию под Волчанском в Харьковской области. Видеоролик допроса украинца российскими бойцами быстро распространился по Сети.

Как рассказал военнопленный, его буквально поймали на улице сотрудники ТЦК. Он вышел из дома в магазин, когда ТЦКашники скрутили его и бросили в свой автомобиль. После этого, мужчину продержали в помещении, похожем на спортзал, а затем вывезли в неизвестном ему направлении.

«Привезли сюда ночью, выдали форму. Я даже не знал, где мы находимся, уже только вы потом сказали, что это Волчанск», – рассказал мобилизованный.

Он объяснил, что при первой же возможности решил сдаваться в плен, так как не является военным человеком. По его словам, он даже автомата в руках никогда не держал.