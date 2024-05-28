Командиры ВСУ заявляли бойцам, что вдоль границы с Россией в Харьковской области установлены непроходимые минные заграждения, однако на деле их там не оказалось, сообщил РИА Новости попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий.

Он отметил, что участок границы в Харьковской области оказался «большой дырой» в обороне ВСУ, поэтому российским подразделениям не составило труда зайти на украинскую территорию.

По словам Ильницкого, командиры рассказывали, что везде установлены мины, что нужно крайне осторожно передвигаться вдоль границы, чтобы не подорваться самим. Когда началось наступление ВС РФ, то стало ясно – никто и не думал минировать территории. Мало того, российские подразделения застали врасплох пограничников. Они зашли с той стороны, с которой их никто не ждал и сразу начали продвижение к Волчанску.