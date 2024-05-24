В ночь на пятницу 24-го мая железнодорожная инфраструктура города Харьков получила значительные повреждения в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующие кадры разрушений были опубликованы в Телеграм-канале компании «Украинские железные дороги».

«В результате обстрела повреждения получили железнодорожные пути, строения, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. Жертв среди мирного населения не зафиксировано», – сообщает пресс-служба украинской компании.

Напомним, что 24-го мая российская армия нанесла серию ударов по перевалочным базам снабжения вооруженных сил Украины, расположенных в городе Чугуев Харьковской области. Данный населенный пункт украинская армия использовала для переброски резервов на фронт и пополнения потерь в задействованных на данном направлении подразделений. 23-го мая ВС РФ также нанесли серию ракетных ударов по ж/д инфраструктуре Харькова.