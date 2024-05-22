Киев во взаимодействии с НАТО могут готовить масштабные удары по югу России. В зоне риска – Крым, Новороссийск и Краснодарский край, пишет портал «Военное дело».

На возможную атаку указывает активизация разведки над Черным морем. Последние два дня между Крымом и Краснодарским краем регулярно курсирует беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk американского производства. Военные корреспонденты напоминают, что после таких длительных полетов БПЛА Киев обычно атакует южные регионы.

В районе Крымского моста, Сочи и Новороссийска также появлялся натовский разведывательный самолет P-8A Poseidon.

Эти воздушные суда ведут наблюдение за российскими ВС, собирают подробную информацию об отражении украинских атак, обнаруживают и фиксируют позиции средств противовоздушной обороны. Помимо вышеупомянутых городов, натовские разведывательные самолеты и БПЛА наблюдают за Джанкоем и Бельбеком, Гвардейским, мысами Фиолент и Тарханкут, за другими территориями в Крыму.