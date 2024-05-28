ВС РФ ударом ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» поразили командный пункт ВСУ в населенном пункте Старая Водолага Харьковской области. Результатом атаки стала ликвидация старших офицеров 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ.

Интернет-ресурс Lostarmour сообщил, что в момент удара «Искандером» в командном пункте пребывали полковник Алексей Кравченко, подполковник Юрий Потрогош и майоры Кирилл Житников, Юрий Остапенко, Вадим Синявский и Валерий Валентинов.

Также на объекте находились несколько десятков боевиков ВСУ с низшими званиями. Все они ликвидированы. Известно, что майор Остапенко был похоронен в Чугуеве Харьковской области 19 мая.

ВС РФ далеко не в первый раз наносит точные удары по скоплению боевиков ВСУ и старшего офицерского состава. Ранее были показаны кадры последствий атаки на полигон во Львовской области, где были ликвидированы несколько сотен наемников из других стран.