В США произошел очередной скандал с преподавателем одной из школ. На этот раз от работы был отстранен учитель в штате Мэриленд. В отношении его действий начато внутреннее расследование. Причиной скандала стало видео, на котором ученицы расплетают косички своему преподавателю. Данный ролик был опубликован в соцсети TikTok. Такую информацию сообщило издание People.

На видео преподаватель по имени Маркиз Уайт изображен за работой на компьютере, а девочки расплетали в этот момент его косички. В качестве подписи учитель оставил послание, в котором говорилось, что ученикам неинтересно, каковыми знаниями обладает их педагог, если они не будут знать, насколько он заботится о них.

Но реакция оказалась, по всей вероятности, не та, на которую рассчитывал Уайт, публикуя данное видео. После этого учитель заявил, что повел себя непрофессионально. Однако он заявил, что часто неуместное в реальности таковым не является.