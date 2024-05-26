Ежегодно в Соединенных Штатах происходят различного рода стихийные бедствия. Согласно статистическим данным, за последние 24 года в стране произошло порядка 130 серьезных природных катастроф. В США практически каждый год случаются смерчи, ураганы, наводнения, землетрясения, приводящие к гибели тысяч людей и миллиардам долларов материального ущерба.

Некоторые ученые считают, что в будущем американский континент ждут еще большие потрясения. По их данным, под Америкой происходит напряжение земной коры, которое в итоге может привести не только к сильным землетрясениям, но и гигантским волнам, способным разрушить сотни городов США.

Ученые уже неоднократно сообщали о подозрительной активности, существующей в разломе Сан-Андреас. Протяженность этого разлома составляет 1300 км вдоль Западного побережья страны. Специалисты опасаются, что активность разлома Сан-Андреас станет причиной пробуждения вулканов, расположенных на западе США.