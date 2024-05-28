Участник специальной военной операции из Нигерии с ноября 2023 года находится на военной службе в составе казачьего батальона «Скиф». 24-летний Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим хочет получить российское гражданство. На фронте он получил позывной Ванька и ранее уже успел прославиться.

Российские СМИ в декабре минувшего года активно писали о нигерийце Ваньке, взявшем в плен украинского бойца. Соответствующее видео распространилось в Сети. Адам отслужил положенные по контракту пол года, после чего вернулся в Воронеж, где обучался в Академии спорта. Молодой человек рассчитывал, что его участие в СВО поможет ему получить гражданство РФ. Однако у него возникли сложности с получением российского документа. Адам обратился за помощью к журналистам RT с просьбой помочь.

Так как Адам не являлся гражданином РФ, то заключить контракт с Минобороны напрямую он не мог. Поэтому он проходил службу в казачьем батальоне «Скиф», в составе казачьей бригады «Терек». Он был зачислен стрелком, но в ходе выполнения боевых заданий показал себя как ценный оператор БПЛА. Он даже получил характеристику от начальника штаба ДРО «Скиф», как образцовый военнослужащий.

По словам Адама, он не может вернуться домой в Нигерию, так как его могут судить за наемничество. И срок довольно большой – 20 лет тюрьмы. Поэтому он хотел остаться жить в России, став гражданином страны.

4 января 2024 года в силу вступил Указ президента РФ №10 «О приёме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей». Поэтому Адам имеет полное право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Но, несмотря на это, пока его попытки получить гражданство не увенчались успехом.