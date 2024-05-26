В конце текущего года Украина может лишиться значительной части своей территории. Такую информацию сообщили немецкие средства массовой информации, ссылаясь на инсайд от западных спецслужб.

Для Киева новости с фронта являются достаточно печальными, так как ВС РФ продвигаются постепенно вперед, а у ВСУ регулярно возникает масса проблем из-за ударов российскими авиабомбами. Кроме того, украинские военные жалуются на перебои, возникшие со спутниковой связью Starlink.

Как рассказал один украинский боец журналистам издания The New York Times, буквально за день до начала наступления ВС России на Харьковском направлении Starlink буквально отключился. Это произошло из-за усиленной работы российских средств РЭБ.

Также критическая ситуация для ВСУ возникла на Артемовском направлении. В районе населенного пункта Часов Яр ВС РФ разрушили три линии украинской обороны при помощи корректируемых авиационных бомб (КАБ). По итогу ВСУ понесли значительные потери в личном составе, а оставшиеся в живых бойцы вынуждены были отступить.