Британское издание The Times сообщило подробности подготовки покушения на главу Главного управления Разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Авторы материала отмечают, что подготовкой к убийству занимались полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского.

Ссылаясь на неназванного высокопоставленного офицера разведки Украины журналист The Times заявил, что полковники должны были сообщить российской стороне координаты автоколонны кортежа Буданова.

Отмечается, что покушение на главу ГУР Украины было запланировано на начало мая. В Киеве находился оператор БПЛА, который должен был сообщить «куратору» координаты передвижения кортежа Буданова. По этому месту должны были прилететь российские ракеты, пишет автор материала. Также был подготовлен беспилотник со снарядами, которые должны были быть сброшены на выживших.

Напомним, в начале мае представители СБУ сообщили о срыве планов по устранению представителей высшего военно-политического руководства Украины. Сообщалось, что на Буданова планировалось покушение якобы российской стороной при помощи внедренных агентов. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что информацию украинских спецслужб сложно воспринимать как «правдивую».