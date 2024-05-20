Приложение TikTok все же может быть продано в Соединенные Штаты. Это позволит исключить блокировку сервиса коротких видео на территории США. Эксперты оценивают сумму сделки в 100 миллиардов долларов.

Однако имеется один нюанс, который лишает смысла эту продажу. Разработчики не намерены продавать алгоритм, который отвечает за подбор видеороликов под интересы и запросы пользователя.

Подобные алгоритмы уже имеются на других подобных сервисах. В качестве примера можно привести YouTube Shorts. Однако дело в том, что они осуществляют подбор роликов не так качественно, как это делает алгоритм TikTok.

Несмотря на это миллиардер Фрэнк Маккорт, который намерен отдать 100 миллиардов долларов за сервис коротких видео, не отказывается от гипотетической сделки. Он заявляет, что без алгоритма приложение не стоит таких денег, но его не продадут в любом случае. Поэтому есть смысл провести сделку и полностью изменить весь сервис целиком.