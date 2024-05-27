Министерство обороны России сообщило об уничтожении укрепленных позиций ВСУ в зоне боевых действий танкистами группировки «Север». Отмечается, что экипажи танков отработали удары по противнику прямой наводкой. Работа велась прямо из поля.

Орудие танка наносит поражающий удар прямой наводкой на расстоянии до 3-х километров. Кроме того, танки могут осуществлять боевую работу и с закрытых позиций, тем самым практически выполняют функцию артиллерийских орудий. Снаряд долетает до цели достаточно быстро, поражая ее точным попаданием.

А вот в ходе штурмов в городских условиях танки могут выполнять боевые задачи на коротких дистанциях. Например, экипаж танка Т-72БЗМ по прозвищу «Ленивый» накануне участвовали в освобождении населенных пунктов в Харьковской области.

Как рассказал механик-водитель танка с позывным Чугун танк прозвали «Ленивым», так как он ленится уезжать, пока враг не будет добит. Он подчеркнул, что от водителя-механика многое зависит, в частности жизнь экипажа.