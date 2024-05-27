Танкисты группировки войск «Север» на боевых машинах Т-72Б3М с двигателями челябинского завода ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили противника на Харьковском направлении. Произошло это во время боя за один из населенных пунктов.

Механик-водитель одного из танков с позывным «Чугун» рассказал, что экипаж назвал свою боевую машину «Ленивой».

«Почему так назвали танк? Потому что он “ленится” уезжать, пока не уничтожит последнего врага», — рассказал боец.

На записи, опубликованной в Сети, видно, как танк наносит удар за ударом по позициям противника у населенного пункта.

Двигатель в Т-72Б3М обладает мощность в 1300 лошадиных сил. Дальность орудия при ведении огня прямой наводкой достигает трех километров, рассказали бойцы.