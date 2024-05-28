Отход российских войск в Херсонской и Харьковской областях в 2022 году фактически был ловушкой для ВСУ. Россия тогда задействовала заранее подготовленную стратегию, направленную на истощение сил украинских войск и уничтожение техники, пишет американское издание The American Conservative.

По словам экспертов, РФ отлично понимала, что освобождение территорий может считаться важным лишь в том случае, если у противника недостаточно сил и средств для их возврата. Поэтому она задействовала стратегию на истощение и добилась отличных результатов.

Сейчас они хорошо просматриваются в Харьковской области, где ВС РФ ведут успешное наступление. Киев уже не способен оказать столь же ожесточенное сопротивление, как в 2022 году, поэтому ВСУ вынуждены отступать, цепляясь лишь за отдельные участки фронта.

«Темпы территориальных успехов России в последнее время значительно ускорились», — сообщили авторы публикации.

Также эксперты назвали провалом стратегии Соединенных Штатов, которые направлены исключительно на захват территорий. Они применялись Киевом в 2022 году, но сейчас понятно, что ВСУ лишь растрачивали силы и средства и не имели никаких перспектив удержать контроль над теми регионами, из которых отошли ВС РФ.