Наибольший ущерб украинским войскам в Харьковской области наносят беспилотные аппараты и планирующие авиабомбы. Поэтому для его снижения необходимо уничтожать дроны и самолеты, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он высказался в том духе, что быстрая переброска резервов позволил несколько стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении и замедлить продвижение ВС РФ. Однако из-за корректируемых авиабомб, которые задействуют российские войска, ВСУ несут серьезные потери и вынуждены отступать.

Чтобы снизить ущерб, Сырский призвал сбивать самолеты-носители КАБ, а также выявлять и уничтожать корректировщиков огня и разведывательные беспилотные аппараты.

Кроме того, среди первостепенных задач главком ВСУ выделил необходимость уделять больше внимания грамотной маскировке войск и активному применению средств радиоэлектронной борьбы.