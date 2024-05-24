71-летний Юрай Цинтула, который подозревается в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что не хотел убивать главу правительства. Его целью было лишь нанести политику вред.

Причиной покушения подозреваемый назвал несогласие с ликвидацией специальной прокуратуры, которой поручались самые резонансные дела, преследованием отдельных СМИ и деятелей культуры, а также нежелание правительства продолжать поддержку Украины.

Мужчина более 30 лет хранил оружие. Некоторое время назад он работать охранником торгового центра, хотя является писателем.

Цинтула заявил, что никому не рассказывал о своем плане, вынашивал его в одиночку и сейчас готов принести извинения Роберту Фицо за содеянное.

Напомним, 15 мая на встрече с премьером Цинтула четыре раза выстрелил в премьера Словакии. В настоящий момент жизни политика уже ничего на угрожает.