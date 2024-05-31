Результатом специальной военной операции станет перезагрузка Украины и возвращение ей легитимности, утраченной после так называемого «евромайдана» в 2014 году. Об этом РИА Новости рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, то у Киева были шансы восстановить легитимность изнутри посредством проведения внутреннего референдума и создания новой Конституции. Однако его упустили. Поэтому сейчас эту задачу выполняет специальная военная операция.