Результатом специальной военной операции станет перезагрузка Украины и возвращение ей легитимности, утраченной после так называемого «евромайдана» в 2014 году. Об этом РИА Новости рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Он отметил, то у Киева были шансы восстановить легитимность изнутри посредством проведения внутреннего референдума и создания новой Конституции. Однако его упустили. Поэтому сейчас эту задачу выполняет специальная военная операция.
«Для того чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО», — подвел итог Константинов.