Специалисты Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (СКТУ ФАР) прокомментировали причину внезапного посинения реки в Анивском районе.

По имеющейся информации, данный цвет воды связан, по всей вероятности» с обработкой молодняка лососевых рыб в проточной воде, чтобы избежать различного рода заболеваний. Подобный цвет дает специальный препарат для обработки воды, называющийся «Малахитовый зеленый». Такое объяснение специалисты СКТУ ФАР получили от сотрудников регионального филиала «Главрыбвод».

Согласно инструкции по борьбе с основными инфекционными и инвазионными болезнями рыб, необходимо использовать различные препараты, указанные в инструкции Минсельхозпрод. Там указывается, что лечение молоди лососевых рыб проводится препаратом «Малахитовый зеленый».

Данный препарат является безопасным для позвоночных животных и растений при соблюдении руководство по использованию. Отмечается, что «Малахитовый зеленый» помогает эффективно предотвращать размножение бактерий, грибков и протозойных инфекций.