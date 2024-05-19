Командование ВСУ на фоне быстрого российского наступления в Харьковской области перебросило 5 новых бригад из десяти на оборону Киева. Эксперты китайского издания Sohu отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на эти меры, опасаясь нового прорыва России на севере страны

Харьков же, скорее всего, будет сдан. Даже несмотря на то, что в случае потери столь крупного и стратегически важного населенного пункта репутация Зеленского и ВСУ обрушится до минимального уровня.

Политическое руководство страны и командование украинской армии считает, что гораздо важнее защитить Киев. Поэтому власти страны готовятся к самому худшему сценарию развития событий и перебрасывают резервные подразделение не в Харьков, а в столицу.